बंगालः संदेशखली हिंसा के बाद बोले मुकुल रॉय, बीजेपी सांसद गृहमंत्री अमित शाह को देंगे रिपोर्ट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नाजट इलाके में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में कम से कम चार लोग कथित तौर पर मारे गए और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हिंसा के बाद बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने बीजेपी के चार कार्यकर्ताओं की हत्‍या के लिए टीएमसी को जिम्‍मेदार ठहराया है। ऱॉय ने कहा है कि बीजेपी सांसदों की टीम घटनास्थल पर जाकर गृहमंत्री अमित शाह को इसकी जानकारी देगी। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों (बीजेपी-टीएमसी) ने इस हिंसा के लिए एक दूसरे को ही जिम्मेदार बताया है।



पुलिस ने साधी चुप्पी

फिलहाल पुलिस ने इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साध ली है। इन मौतों के बारे में कुछ भी कहने से पुलिस ने इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल भेजा गया। दोनों दलों से जुड़े लोगों के मुताबिक यह झड़प क्षेत्र से भगवा पार्टी का झंडा हटाने को लेकर शुरू हुई।

Mukul Roy , BJP: TMC goons attacked BJP workers and 4 of our workers were shot dead in Sandeshkhali, Basirhat . Their leader & CM is indulging in a reign of terror, we have sent a message to Home Minister Amit Shah ji, Kailash Vijayvargiya ji, & our state leaders. (8.6.19) pic.twitter.com/dp5ZhsUON2