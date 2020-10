Bihar Assembly Election: 11 बजे तक 18.48 फीसदी हुआ मतदान, शराब की बोतलों के साथ चार गिरफ्तार

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) के पहले चरण के मतदान में वोटरों में गजब उत्साह देखने को मिला रहा है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिख रही हैं। वोटर मास्क और ग्लब्स के साथ सामजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। बूथ में प्रवेश के पहले वोटरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। पहले चरण के मतदान की बात करें तो शुरुआती चार घंटों में यानी 11 बजे तक 18.48 फीसदी मतदान हुआ है।

Voter turnout of 18.48% per cent recorded till 11am in the first phase of #BiharPolls.



Over 2.14 crore voters are today deciding the fate of 1,066 candidates contesting for 71 seats. pic.twitter.com/bYIVSi8Ikr