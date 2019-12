बंगाल में CAA-NRC के खिलाफ प्रदर्शन तेज, ममता बनर्जी ने की UN जनमत संग्रह की अपील

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ गुरुवार को व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने इस कानून के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा निष्पक्ष जनमत संग्रह कराए जाने की मांग की।

पश्चिम बंगाल में छात्र अपना विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में शहर के बीच एकत्रित हुए। वहीं, प्रमुख राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और वाम दलों ने भी कोलकाता व अन्य जिलों में सभाएं की और जुलूस निकाले। विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र अलग-अलग बैनर पकड़े और तिरंगा लेकर मध्य कोलकाता के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए। कई लोगों की कमीज पर लिखा था, 'नो कैब', 'नो एनआरसी'।

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Kolkata: Let there be an impartial organisation like United Nations or National Human Rights Commission hold a referendum to see how many people are in favour or against #CitizenshipAmendmentAct . https://t.co/fckJBWIdzh

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, जिन्होंने कोलकाता और हावड़ा में पिछले तीन दिनों में बड़े पैमाने पर मार्च का नेतृत्व किया, रानी रश्मोनी रोड पर एक बैठक को संबोधित किया।

यहां मौजूद तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "अचानक आजादी के 73 वर्ष बाद हमें यह साबित करना पड़ेगा कि हम भारत के नागरिक हैं। उस वक्त भाजपा के मुखिया और कार्यकर्ता कहां थे, भाजपा देश का बंटवारा कर रही है। आप अपना विरोध मत रोकिए क्योंकि हमें CAA को हटाना है।"

ममता बनर्जी ने आगे कहा, "कितने लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष और खिलाफ हैं, यह देखने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या संयुक्त राष्ट्र जैसे निष्पक्ष संगठन से जनमत संग्रह करवा लिया जाए।"

This government is scared of students. This government is scared of one of India’s most accomplished historians for speaking to the media on #CAB #NRC and holding a poster of GandhiJi. I condemn the detention of Ram Guha. We extend our full solidarity to all those detained