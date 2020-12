Amit Shah के बंगाल दौरे के लिए लगे स्वागत पोस्टर से मचा बवाल, ममता को मिला बड़ा मुद्दा

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी है। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व लगातार प्रदेश में दौरा कर रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) शनिवार से दो दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं।

यही वजह है कि शाह के स्वागत के लिए कई जगह बैनर और पोस्टर लगाए गए। लेकिन इन पोस्टर को लगाने में बीजेपी से बड़ी चूक हो गई और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। शाह के एक पोस्टर पर बंगाल में जमकर बवाल मच गया।

#WATCH I West Bengal: Union Home Minister and BJP leader Amit Shah arrives in Kolkata for a two-day visit to the State. pic.twitter.com/6iuxQVB7pl