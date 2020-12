West Bengal : अमित शाह पहुंचे शांति निकेतन, रवींद्रनाथ टैगोर को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शांतिनिकेतन स्थित रवींद्र भवन पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मुझे गुरुदेव के चरणों में समय बिताने का सौभाग्य मिला। शाह आज विश्वभारती विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यहां पर वो बांग्लादेश भवन सभागार में संबोधन देंगे। विश्वभारती में कार्यक्रमों की समाप्ति के बाद अमित शाह बीरभूम पहुंचेंगे। बीरभूम में वह एक रोश का नेतृत्व करेंगे। साथ ही ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे।

