'दीदी' ने PM Modi को लिखा पत्र, इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप की मांग

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( West Bengal CM Mamata Banerjee ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने "आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार से नाराजगी व्यक्त की है। ममता बनर्जी ने कहा कि अधिनियम में संशोधन ने होर्डर्स को जमाखोरी के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि आलू और प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं पर मुनाफाखोरी हो रही है। जिसके परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि और उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

The letter further says, "I would seek your kind and urgent intervention as the State govt being now devoid of its powers cannot be expected to remain silent spectator to the ongoing sufferings of the common people due to extraordinary price rise of essential commodities." https://t.co/za2lcSfgen