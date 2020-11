USA election 2020: Kamala Harris ने रचा इतिहास, अमरीका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनीं

नई दिल्ली। कमला हैरिस ( Kamala Harris ) शनिवार को संयुक्त राज्य अमेरिका ( USA ) की उपराष्ट्रपति चुनी गई हैंं। हैरिस ने अमरीकी उपराष्ट्रपति ( president of the U.S. ) के रूप में निर्वाचित पहली अश्वेत महिला के रूप में इतिहास बनाया है। इस सियासी घटना के बाद अमरीका की राजनीति पिछले 20 सालों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि मूल रूप से भारत की कमला हैरिस की जीत का इंतजार अमेरिकी लोगों के साथ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 320 किलोमीटर दूर थुलासेंद्रपुरम् गांव के लोगों को भी था। यह वो गांव है, जिससे कमला हैरिस की मां के ताल्लुक रहे हैं। कमला की जीत के बाद इस गांव में एक सप्ताह पहले ही दिवाली मनने लगी है।

गांव वालों ने कमला हैरिस की जीत की खबर मिलते ही पटाखे जलाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें इस बात पर गर्व है कि हैरिस हमारे गांव की बेटी है।

This election is about so much more than Joe Biden

or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started: Kamala Harris#USAelection2020 pic.twitter.com/VhsupG8qAq