पीके से मुलाकात पर ममता बनर्जी चुप, बोलीं- ये हमारा अंदरूनी मामला

नई दिल्ली। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों अपनी हर बात को लेकर सुर्खियां बना रही हैं। फिर चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार से टक्कर लेना हो, पीएम के शपथ समारोह में नहीं पहुंचना हो या फिर एनडीए के घटक दल जेडीयू के उपाध्य़क्ष प्रशांत किशोर से मुलाकात। दीदी का हर कदम उन्हें हेडलाइन्स में ले आता है। हाल में जेडीयू उपाध्य़क्ष से उनकी मुलाकात ने जमकर सुर्खियां बंटोरी। शुक्रवाको ममता बनर्जी से जब इस बारे में पूछा गया कि इस मुलाकात में क्या बात हुई। तो वो कुछ भी बोलने से बचती दिखीं। बस इतना कहा कि प्रशांत किशोर से मुलाकात हमारा अंदरूनी मामला है।

West Bengal CM and TMC leader Mamata Banerjee on political strategist Prashant Kishor: I won’t speak on him, it is an internal issue. pic.twitter.com/kt4jvLR8zL

WB CM: The same letter (letter informing her about a meeting of the Governing Council of niti aayog on June 15) was given to me earlier. Planning Commission was more effective than NITI Aayog. It would have been more successful. Planning Commission should be brought back. pic.twitter.com/qHdrk1UL0Y