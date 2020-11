West Bengal : CM ममता बनर्जी से बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं राज्यपाल - सौमित्र खान

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 2021 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले वहां पर सियासी संकट गहराने के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। यह स्थिति तृणमूल कांग्रेस के सीएम ममता बनर्जी से नाराज पार्टी के प्रमुख लीडरों की अलग सियासी राह पर चलने के संकेत से मिले हैं। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि ममता से नाराज टीएमसी के बड़े नेताओं के समर्थक विधायक सीएम को अपना समर्थन जारी रखेंगे। अब चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि क्या ममता बनर्जी के पास बहुमत का आंकड़ा है। इस बीच बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल में बदले सियासी समीकरणों के बीच सीएम ममता बनर्जी से बहुमत साबित करने को कह सकते हैं।

The Governor may all of a sudden ask Chief Minister to prove the 149 figure (majority). There is a possibility: BJP MP Saumitra Khan. #WestBengal (28.11) pic.twitter.com/bhOq5Gj2jV