West Bengal: एक समारोह में ममता बनर्जी ने किया डांस, VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal Assembly Election ) में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही तैयारी के बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( CM Mamata Banerjee ) का वीडियो इन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( West Bengal CM Mamata Banerjee ) डांस करती नजर आ रही हैं। दरअसल, 45 सेकेंड का यह वीडियो बंगाल के अलीपुरद्वार जिले का है। यहां फलकटा इलाके में मंगलवार को एक सामूहिक विवाह समारोह ( mass marriage ceremony ) का आयोजन किया गया था।

26 जनवरी वाली घटना से पुलिस ने लिया सबक, इस बार किसानों को रोकने के लिए किए ये खास इंतजाम

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee dances during a mass marriage ceremony in Falakata of Alipurduar district. pic.twitter.com/zIDyhRDS7x