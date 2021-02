West Bengal : बीजेपी में शामिल हुए राजीब बनर्जी को मिली जेड कटेगरी की सुरक्षा

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीति चरम पर है। दो दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए ममता सरकार में पूर्व कबीना मंत्री राजीब बनर्जी को केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में जेड कटेगरी और बंगाल से बाहर वाई प्लस की सुरक्षा देने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने इस फैसले के बारे में वीआईपी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने वाली एजेंसी सीआरपीएफ को भी सूचित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने राजीब बनर्जी के खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया है।

Rajib Banerjee (file photo), former West Bengal Cabinet Minister who recently joined BJP gets Z category security in West Bengal and Y+ in other parts of the country. CRPF to provide security. pic.twitter.com/eSAZPAQhwT