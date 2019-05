नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में बीजेपी ( BJP ) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनावी हिंसा के बाद अब डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नीलांजन रॉय पर गंभीर आरोप लगे हैं। रॉय पर दक्षिण 24 परगना ( South 24 Parganas ) में एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( WBCPCR ) ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।

24 घंटे में गिरफ्तारी के आदेश

आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 24 घंटे के अंदर नियमों के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जिला पुलिस को पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत कथित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। फिलहाल आयोग के निर्देश पर अबतक आरोपी नीलांजन रॉय को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

WB Commission for Protection of Child Rights: WBCPCR has directed Chief Electoral Officer, West Bengal to take necessary action as per rules within 24 hrs and has directed the police to arrest the alleged accused immediately under the POCSO Act , 2012. https://t.co/u75a8Hy9hY