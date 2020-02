केजरीवाल ने क्यों कहा- 'मैं सभी पार्टियों का मुख्यमंत्री हूं'

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनावों (Delhi Assembly Elections 2020) में प्रचंड जीत के बाद रामलीला मैदान में रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद ने उन्होंने रामलीला मैदान में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आज आपके बेटे ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये मेरी नहीं आपकी जीत है हर एक दिल्ली वाले की जीत है।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: This is not my win, this is the victory of every Delhiite, of every family. In the last 5 years, our only effort has been to bring happiness and relief to every Delhiite. pic.twitter.com/nevuKh095G