आंध्र प्रदेश: जगनमोहन रेड्डी के शपथग्रहण समारोह में नहीं शामिल होंगे चंद्रबाबू नायडू

नई दिल्ली। आंध्रप्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर कब्जा कर लिया है। 30 मई को जगनमोहन रेड्डी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाना है। विजयवाड़ा में आयोजित होनेवाले इस समारोह में पूर्व मुख्‍यमंत्री और TDP प्रमुख एन चंद्रबाबाबू नायडू (N Chandrbabu Naidu) को आमंत्रित किया गया था, और उनका जाना भी तय माना जा रहा था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि नायडू इस समारोह में शामिल नहीं होंगे।

#AndhraPradesh: TDP National President N Chandrababu Naidu to not attend swearing-in ceremony of YS Jaganmohan Reddy tomorrow. A TDP delegation will meet YS Jaganmohan Reddy at his Amaravati residence before the swearing-in ceremony. (file pics) pic.twitter.com/HH8hpBMpf6