Pratapgarh: नाबालिगों ने बनाई प्लानिंग, चेन स्नेचिंग गैंग का पर्दाफाश, 2 आरोपी अरेस्ट

धरियावद थाना प्रभारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि दो अप्रैल को शाम के समय कौशल्यादेवी पत्नी देवेंद्र जैन सब्जी खरीदकर अपने घर लौट रही थीं। घर के मुख्य द्वार पर मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवकों ने उनकी चेन छीनने का प्रयास किया। कौशल्या देवी के आवाज लगाने पर दोनों युवक मंगरीफला रोड की तरफ भाग गए। इस संबंध में देवेंद्र जैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।