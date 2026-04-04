राजस्थान: जंगल नहीं, अब खेतों में होगी बांस की खेती; 12 जिलों में संचालित होगी योजना

गौरतलब है कि प्रदेश में यह योजना वर्ष 2007-08 से वर्ष 2016-17 के दौरान संचालित की गई थी, जो बाद में बंद हो गई थी। अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत उद्यान विभाग की ओर से प्रथम चरण में किसानों का चयन किया गया। इन पचास किसानों को विभिन्न जिलों में भ्रमण कराया गया।