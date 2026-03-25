Rajasthan News: रेल सेवा से जुड़ेगा राजस्थान का ये जिला मुख्यालय, साकार होगा दशकों पुराना सपना

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी गोपाल धाभाई ने बताया कि सांसद जोशी की ओर से 9 मार्च 2026 को किए गए पत्राचार और निरंतर प्रयासों के सुखद परिणाम के रूप में यह बड़ी उपलब्धि जिले को मिली है। इस बड़ी सौगात पर प्रतापगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सांसद सी.पी. जोशी का आभार व्यक्त किया गया है। प्रतापगढ़ के व्यापारिक संगठनों, प्रबुद्धजनों और आम जनता ने एक सुर में कहा कि रेल लाइन आने से जिले में रोजगार और परिवहन के नए अवसर खुलेंगे। प्रतापगढ़ के विकास की पटरी अब और तेज दौड़ेगी।