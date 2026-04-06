6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

Pratapgarh: पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, संभाग स्तर पर 27 अप्रेल को लगेगी ‘पेंशन अदालत’, 15 अप्रेल तक दे सकेंगे परिवेदनाएं

Government Pension Update: प्रतापगढ़: राजस्थान सरकार के पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संभाग स्तर पर 27 अप्रेल को 'पेंशन अदालत' का आयोजन किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Anand Prakash Yadav

Apr 06, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

Government Pension Update: प्रतापगढ़: राजस्थान सरकार के पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संभाग स्तर पर 27 अप्रेल को 'पेंशन अदालत' का आयोजन किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश तेतरवाल ने बताया कि राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिवर्ष लगभग ।। हजार कार्मिक सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए प्रथम चरण में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों और पेंशनर्स के लिए यह अदालत आयोजित की जा रही है।

लंबित प्रकरणों पर सख्त निर्देश

आइएफएमएस 3.0 शिक्षा विभाग में 28 फरवरी 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले 731 कार्मिकों के प्रकरण अग्रेषित नहीं हुए हैं और 988 प्रकरण कमियों के कारण लंबित हैं। विभाग को इन कमियों की पूर्ति कर प्रकरण शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी 3 माह में सेवानिवृत्त होने जा रहे 2136 कार्मिकों के प्रकरणों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, सेवाकाल में मृत कार्मिकों के पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं।

समय सारिणी निर्धारित

पेंशन अदालत के सूचारू संचालन के लिए समय-सारणी निर्धारित की गई हैं। जिसमें अब तक परिवेदना प्रस्तुति, संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) एवं अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन) की ओर से परिवेदनाएं संकलित कर संबंधित अधिकारियों की प्रेषित की जा चुकी है। जबकि आगे के चरण में 15 अप्रेल तक प्राप्त परिवेदनाओं पर शिक्षा विभाग एवं पेंशन विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वहीं योजना के तहत 20 अप्रेल को परिवेदनाओं के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से पेंशन विभाग एवं संबंधित पेंशनर्स को सूचित किया जाएगा। वहीं दूसरी और संभाग स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन 27 अप्रेल को किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं।

प्रथम अदालत की विशेष प्राथमिकता

मुख्य सचिव के निर्देशानुसार यह प्रथम अदालत पारिवारिक पेंशनर्स के लिए समर्पित रहेगी। इसमें विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित पुत्री और दिव्यांग व्यक्तियों के पेंशन प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

ये रहेंगे मौजूद

पेंशन अदालत में अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय (संयोजक) संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (सदस्य) संभाग के अधीन समस्त कोषाधिकारी (सदस्य) संभाग के अधीन जिला पेशनर समाज पेंशनर्स मंच के प्रतिनिधि (सदस्य) प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण के दौरान मौजूद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी तेतरवाल ने पेंशनर समाज संगठन के पदाधिकारियों से भी आग्रह किया है कि वे इस अदालत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें व आने वाली परिवेदनाएं भिजवाएं।

ये भी पढ़ें

Jaipur: द्रव्यवती नदी पर बड़ा प्रोजेक्ट; 25 करोड़ लागत से यह बांध बनेगा नया टूरिस्ट स्पॉट, कार्यादेश जारी
जयपुर
मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव भुवन भास्कर ने किया बांध का निरीक्षण, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 01:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / Pratapgarh: पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, संभाग स्तर पर 27 अप्रेल को लगेगी ‘पेंशन अदालत’, 15 अप्रेल तक दे सकेंगे परिवेदनाएं

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pratapgarh: अफीम परख प्रक्रिया में ​काश्तकारों को मिली बड़ी राहत, अफीम तौल में अब 3 श्रेणी वर्गीकृत

अफीम तौल केंद्र प्रतापगढ़, पत्रिका फाइल फोटो
प्रतापगढ़

राजस्थान: जंगल नहीं, अब खेतों में होगी बांस की खेती; 12 जिलों में संचालित होगी योजना

bas ki kheti
प्रतापगढ़

Pratapgarh: सोयाबीन और मूंगफली की फसल बर्बाद, 14,000 किसान मुआवजे को तरसे

सोयाबीन-मूंगफली की फसल बर्बाद, किसान बेहाल, पत्रिका फाइल फोटो
प्रतापगढ़

शुभम चौधरी प्रतापगढ़ जिले की नई कलक्टर, जानिए क्यों रहती हैं चर्चा में

IAS Shubham Chaudhary
प्रतापगढ़

Rajasthan RBSE 10th Result: दसवींं के परीक्षा परिणाम में जुड़वा बहनों का जलवा, माता-पिता हैं सरकार शिक्षक

जुड़वा बहन हिमांशी मकवाना और हिनल मकवाना
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.