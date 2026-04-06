Pratapgarh: पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, संभाग स्तर पर 27 अप्रेल को लगेगी ‘पेंशन अदालत’, 15 अप्रेल तक दे सकेंगे परिवेदनाएं

आइएफएमएस 3.0 शिक्षा विभाग में 28 फरवरी 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले 731 कार्मिकों के प्रकरण अग्रेषित नहीं हुए हैं और 988 प्रकरण कमियों के कारण लंबित हैं। विभाग को इन कमियों की पूर्ति कर प्रकरण शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी 3 माह में सेवानिवृत्त होने जा रहे 2136 कार्मिकों के प्रकरणों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, सेवाकाल में मृत कार्मिकों के पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं।