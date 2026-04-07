Pratapgarh: कर्मचारियों की हड़ताल से सहकारी व्यवस्थाएं ठप, खाद-बीज वितरण और ऋण वसूली बंद, किसान बेहाल

संघर्ष समिति ने कर्मचारियों के बेहतर प्रबंधन के लिए स्वतंत्र कैडर अथॉरिटी के गठन की मांग की है। इसके साथ ही लंबे समय से कार्यरत व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं सहायकों के नियमितिकरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। इसके अलावा व्यवस्थापक से बैंकिंग सहायक पदों पर भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक में व्यवस्थापकों को ऋण पर्यवेक्षक पद पर शत-प्रतिशत पदोन्नति देने की मांग भी उठाई गई है।