अवैध संबंध में पत्नी बन रही थी बाधा, पति ने चापड़ से कर दी हत्या

Pratapgarh Murder: यूपी के प्रतापगढ़ के मानधाता थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जहां आर्केस्ट्रा में काम करने वाले श्रवण कुमार ने अवैध सम्बन्ध में बाधा बन रही अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार, श्रवण कुमार भग्गू का पुरवा पीपरताली का रहने वाला है और आर्केस्ट्रा की संगीत पार्टी में काम करता है।
उसकी शादी 17 साल पहले ढेमा गांव की सुनीता देवी से हुई थी। दंपती के 15 साल की बेटी और 12 व 10 साल के दो बेटे हैं। गुरुवार रात श्रवण देवली गांव में देवी जगराता में शामिल होकर घर लौटा था। उस समय उसकी बड़ी बेटी छत पर, दोनों बेटे घर के अंदर और पत्नी सुनीता बरामदे में सो रही थी।
अवैध सम्बन्ध में कर डाली पत्नी की हत्या
रात दो बजे के करीब श्रवण ने शोर मचाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस, स्पेशल टीम, एएसपी पूर्वी और एसपी मौके पर पहुंचे। पूछताछ के दौरान श्रवण के बयान बार-बार बदलने लगे, जिससे पुलिस को शक हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि पत्नी उसके किसी युवती से संबंधों में बाधा बन रही थी, इसलिए उसने चापड़ से गला काटकर हत्या कर दी।
पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घर के पीछे कुएं से हत्या में इस्तेमाल चापड़ बरामद किया। मृतका के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।