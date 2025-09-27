अवैध संबंध में पत्नी बन रही थी बाधा, पति ने चापड़ से कर दी हत्या

रात दो बजे के करीब श्रवण ने शोर मचाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस, स्पेशल टीम, एएसपी पूर्वी और एसपी मौके पर पहुंचे। पूछताछ के दौरान श्रवण के बयान बार-बार बदलने लगे, जिससे पुलिस को शक हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि पत्नी उसके किसी युवती से संबंधों में बाधा बन रही थी, इसलिए उसने चापड़ से गला काटकर हत्या कर दी।