Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रतापगढ़

अवैध संबंध में पत्नी बन रही थी बाधा, पति ने चापड़ से कर दी हत्या

एक पति अवैध संबंध के नशे में इतना चूर हो जाए कि पत्नी की गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दे। इतना भयानक कारनामा करने के बाद वह बच जाए ऐसा भला कैसे संभव है। ऐसी ही एक घटना प्रतापगढ़ जिले में हुई। जिसे जानने के बाद हर कोई सन्न रह गया।

प्रतापगढ़

Krishna Rai

Sep 27, 2025

Pratapgarh Murder: यूपी के प्रतापगढ़ के मानधाता थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जहां आर्केस्ट्रा में काम करने वाले श्रवण कुमार ने अवैध सम्बन्ध में बाधा बन रही अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार, श्रवण कुमार भग्गू का पुरवा पीपरताली का रहने वाला है और आर्केस्ट्रा की संगीत पार्टी में काम करता है।

उसकी शादी 17 साल पहले ढेमा गांव की सुनीता देवी से हुई थी। दंपती के 15 साल की बेटी और 12 व 10 साल के दो बेटे हैं। गुरुवार रात श्रवण देवली गांव में देवी जगराता में शामिल होकर घर लौटा था। उस समय उसकी बड़ी बेटी छत पर, दोनों बेटे घर के अंदर और पत्नी सुनीता बरामदे में सो रही थी।

अवैध सम्बन्ध में कर डाली पत्नी की हत्या

रात दो बजे के करीब श्रवण ने शोर मचाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस, स्पेशल टीम, एएसपी पूर्वी और एसपी मौके पर पहुंचे। पूछताछ के दौरान श्रवण के बयान बार-बार बदलने लगे, जिससे पुलिस को शक हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि पत्नी उसके किसी युवती से संबंधों में बाधा बन रही थी, इसलिए उसने चापड़ से गला काटकर हत्या कर दी।

पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घर के पीछे कुएं से हत्या में इस्तेमाल चापड़ बरामद किया। मृतका के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 09:42 am

Published on:

27 Sept 2025 09:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / अवैध संबंध में पत्नी बन रही थी बाधा, पति ने चापड़ से कर दी हत्या

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.