प्रतापगढ़

राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने पीएम-सीएम से मांगी सुरक्षा, रघुराज प्रताप और अक्षय प्रताप सिंह पर लगाए गंभीर आरोप

Pratapgarh News: प्रयागराज के पूर्व मंत्री और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजाभैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को पत्र भेजकर अपनी और बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाई है।

प्रतापगढ़

Mohd Danish

Sep 19, 2025

राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने पीएम-सीएम से मांगी सुरक्षा | Image Source - 'X' @BhanviKumari

Bhawanvi Kumari Security Demand: राजाभैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अपनी और अपने बच्चों की जान और माल की सुरक्षा की मांग की है। पत्र में भानवी ने स्पष्ट किया कि उन्हें और उनके बच्चों को राजाभैया और कुंडा विधायक अक्षय प्रताप सिंह से गंभीर खतरा है।

भानवी का आरोप: वर्षों से सह रही अन्याय और उत्पीड़न

भानवी कुमारी ने पत्र में लिखा कि उन्होंने वर्षों तक चुप रहकर परिवार की इज्ज़त बचाने की कोशिश की और कई अन्याय सहते हुए भी चुप रहीं। लेकिन हाल ही में अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में उनके बारे में झूठ फैलाकर उन्हें “पागल” कहा, जो उनकी सहनशीलता की आखिरी सीमा थी। इस घटना ने उन्हें मजबूर किया कि अब सच्चाई सबके सामने लायी जाए।

ये भी पढ़ें

UP Monsoon: यूपी में मानसून की वापसी! अगले 12 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत
मुरादाबाद
up monsoon return heavy rainfall alert lucknow east west forecast

CBI और फॉरेंसिक जांच की मांग

भानवी ने पत्र में कहा कि वह निष्पक्ष जांच चाहती हैं। उन्होंने अपने पास मौजूद सबूत भी प्रस्तुत किए हैं, जो अपने आप प्रमाणित करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि फॉरेंसिक जांच कराई जाए, जिससे पंद्रह दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध हो सके। यदि यूपी पुलिस निष्पक्षता से जांच करने में असमर्थ है, तो CBI जांच की जानी चाहिए।

अक्षय प्रताप से हो सकती है कोई अप्रिय घटना

भानवी ने लिखा कि दिल्ली में अपने बच्चों के साथ जिस घर में वह रहती हैं, उसकी जानकारी अक्षय प्रताप जानबूझकर मीडिया को दे रहे हैं। उनको डर है कि उनके गुर्गों के माध्यम से वहां कोई आपराधिक घटना हो सकती है। इसलिए उन्होंने पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।

साक्ष्य और सार्वजनिक खुलासा

भानवी ने कहा कि अब वह कुछ और सबूत सार्वजनिक कर रही हैं, जो राजाभैया और अक्षय प्रताप की आपराधिक प्रवृत्ति और कानून का भय नहीं होने को दर्शाते हैं। उन्होंने दावा किया कि जांच होने पर न केवल अक्षय प्रताप, बल्कि आशिका सिंह की भी हर गतिविधि सामने आएगी। दोनों ही अवैध रिश्ते, अवैध हथियार और अन्य गतिविधियों में शामिल हैं।

न्याय के लिए CBI जांच

भानवी ने पत्र में निष्कर्ष निकाला कि अब सच्चाई को छुपाना असंभव है और न्याय के लिए CBI जांच अपरिहार्य है। उनका कहना है कि हमेशा सहनशीलता दिखाई, लेकिन चुप्पी अपराधियों को शक्ति दे रही थी। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने सबूत और आरोप रखे हैं।

19 Sept 2025 07:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने पीएम-सीएम से मांगी सुरक्षा, रघुराज प्रताप और अक्षय प्रताप सिंह पर लगाए गंभीर आरोप

