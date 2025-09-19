राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने पीएम-सीएम से मांगी सुरक्षा, रघुराज प्रताप और अक्षय प्रताप सिंह पर लगाए गंभीर आरोप

Bhawanvi Kumari Security Demand: राजाभैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अपनी और अपने बच्चों की जान और माल की सुरक्षा की मांग की है। पत्र में भानवी ने स्पष्ट किया कि उन्हें और उनके बच्चों को राजाभैया और कुंडा विधायक अक्षय प्रताप सिंह से गंभीर खतरा है।