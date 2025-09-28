रंगेहाथ पकड़ा गया राजस्व निरीक्षक, 10 हजार की रिश्वत लेते विजिलेंस ने किया गिरफ्तार

रामनगर मानधाता निवासी राजाराम ने कुछ दिन पहले विजिलेंस कार्यालय में शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि उनके बाबा सूरजदीन की मौत के बाद उनके पिता सूरज सुखीलाल के नाम गाटा संख्या 3 की जमीन तो दर्ज हो गई है, लेकिन गाटा संख्या 558 में पिता का नाम चढ़ा नहीं। जब राजस्व निरीक्षक से वरासत आवेदन पर कार्रवाई के लिए मिले, तो उसने 10 हजार रुपये की मांग कर डाली।