प्रतापगढ़

रंगेहाथ पकड़ा गया राजस्व निरीक्षक, 10 हजार की रिश्वत लेते विजिलेंस ने किया गिरफ्तार

यूपी के प्रतापगढ़ जिले में राजस्व निरीक्षक को दस हजार घूस लेना भारी पड़ा। पैसे लेते समय ही विजिलेंस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद हड़कंप मचा रहा।

प्रतापगढ़

image

Krishna Rai

Sep 28, 2025

Pratapgarh: प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज सर्किल में तैनात राजस्व निरीक्षक मो. अयूब को विजिलेंस टीम ने शनिवार को रंगेहाथ पकड़ लिया। अयूब शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये रिश्वत ले रहा था। इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

गुप्त जांच के बाद रची गई गिरफ्तारी की योजना

रामनगर मानधाता निवासी राजाराम ने कुछ दिन पहले विजिलेंस कार्यालय में शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि उनके बाबा सूरजदीन की मौत के बाद उनके पिता सूरज सुखीलाल के नाम गाटा संख्या 3 की जमीन तो दर्ज हो गई है, लेकिन गाटा संख्या 558 में पिता का नाम चढ़ा नहीं। जब राजस्व निरीक्षक से वरासत आवेदन पर कार्रवाई के लिए मिले, तो उसने 10 हजार रुपये की मांग कर डाली।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विजिलेंस टीम ने गुप्त जांच की, जो सही पाई गई। इसके बाद अयूब को रंगेहाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया।

चाय की दुकान पर हुई नाटकीय गिरफ्तारी

निरीक्षक अतुल कुमार सिंह की अगुवाई में विजिलेंस टीम ने मानधाता थाने के पास स्थित हीरालाल की चाय की दुकान पर शनिवार को कार्रवाई की। जैसे ही अयूब ने शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये लिए, टीम ने उसे पकड़ लिया।

गोरखपुर कोर्ट में होगी पेशी, निलंबन की तैयारी

गिरफ्तारी के बाद अयूब को प्रयागराज लाकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। रविवार को उसे गोरखपुर स्थित एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अयूब का निलंबन जल्द किया जाएगा।

28 Sept 2025 06:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / रंगेहाथ पकड़ा गया राजस्व निरीक्षक, 10 हजार की रिश्वत लेते विजिलेंस ने किया गिरफ्तार

प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

