Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

दशहरे पर राजा भैया का शस्त्र पूजन, 200+ हथियारों का जखीरा सजाकर पत्नी भानवी सिंह को दिया ‘जवाब’

राजा भैया ने विजय दशमी के पावन अवसर पर अपने बेंती महल में शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई। इस बार पूजा में करीब 200 से अधिक देशी-विदेशी हथियारों को मेज पर सजाकर जनता के सामने प्रदर्शित किए।

2 min read

प्रतापगढ़

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 02, 2025

प्रतापगढ़ : उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विजय दशमी के पावन अवसर पर अपने बेंती महल में शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई। इस बार पूजा में करीब 200 से अधिक देशी-विदेशी हथियारों को मेज पर सजाकर जनता के सामने प्रदर्शित किया गया, जो उनकी पत्नी भानवी सिंह के हालिया आरोपों का प्रत्यक्ष जवाब माना जा रहा है। वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें पिस्टल, रिवॉल्वर, 12 बोर बंदूक, राइफल और थर्टी कार्बाइन जैसे हथियारों की चमक साफ नजर आ रही है।

राजा भैया हर वर्ष दशहरे पर अपने शस्त्रागार के हथियारों की पूजा करते हैं, जो क्षत्रिय राजपरंपरा का हिस्सा है। इस बार भी बेंती महल में आयोजित पूजा में हथियारों को विशेष रूप से सजाया गया। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में एक लंबी मेज पर हथियारों की पंक्तियां नजर आ रही हैं, जो पूजा के बाद जनता के लिए खोली गईं। राजा भैया के करीबी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने कहा, "सभी हथियार वैध लाइसेंस वाले हैं। जो देखना चाहे, दशहरे पर आ जाए।" यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जब क्षत्रिय शासक शत्रुओं पर विजय के लिए शस्त्रों की आराधना करते थे।

यह पूजा भानवी सिंह के 18 सितंबर को जारी किए गए वीडियो का सीधा प्रतिक्रिया है, जिसमें उन्होंने राजा भैया पर अवैध हथियारों के जखीरे रखने का गंभीर आरोप लगाया। वीडियो में भानवी ने दावा किया कि उनके पति के पास ऐसे विदेशी हथियार हैं, जो 'मास डिस्ट्रक्शन' का खतरा पैदा कर सकते हैं और जन सुरक्षा व आंतरिक शांति के लिए खतरा हैं। उन्होंने हथियारों के साथ एक न्यूड लड़की की तस्वीर भी साझा की थी।

इससे पहले, 3 जून 2025 को भानवी ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में एक शिकायत पत्र सौंपा था, जिसमें राजा भैया पर अवैध हथियार जमा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए। PMO ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय को जांच के निर्देश दिए हैं। भानवी ने आगे कहा कि वे 10 साल से अलग रह रही हैं, फिर भी हथियारों की तस्वीरें कैसे आईं, यह सवाल उठाया।

राजा भैया के भाई और करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने सभी आरोपों को 'बेबुनियाद और एडिटेड' बताया। उन्होंने कहा कि भानवी द्वारा दिखाई गई हथियारों की तस्वीरें AI से बनी फेक हैं, क्योंकि वे दशकों से अलग हैं। 'राजा भैया का कोई नौकर भी बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रखता। दशहरे पर हम इनकी पूजा करते हैं—सभी लीगल शस्त्र हैं,' गोपाल जी ने यह बात जोर देकर कही।

राजा भैया और भानवी सिंह के बीच विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है, जो अब सोशल मीडिया और अदालती हलकों तक पहुंच चुका है। दोनों के दो बेटे—शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह—भी इस झगड़े में उलझे हुए हैं। राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने मां के समर्थन में बयान दिया, जिसमें पिता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

ये भी पढ़ें

सावधान! नवाबों के शहर में बिल्ली पालना अब पड़ सकता है महंगा, नगर-निगम ने बनाए यह नियम
लखनऊ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 05:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / दशहरे पर राजा भैया का शस्त्र पूजन, 200+ हथियारों का जखीरा सजाकर पत्नी भानवी सिंह को दिया ‘जवाब’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राजा भैया का बेटा बोला- ये है राघवी कुमारी का असली चेहरा… देखिए कैसे दे रही हैं गाली

राजा भैया और भानवी सिंह विवाद।
प्रतापगढ़

रंगेहाथ पकड़ा गया राजस्व निरीक्षक, 10 हजार की रिश्वत लेते विजिलेंस ने किया गिरफ्तार

प्रतापगढ़

अवैध संबंध में पत्नी बन रही थी बाधा, पति ने चापड़ से कर दी हत्या

प्रतापगढ़

राजा भैया के बेटे शिवराज का सनसनीखेज दावा, मां भानवी सिंह ने बीमार मां पर की जूतों की बरसात

प्रतापगढ़

राजा भैया की पत्नी ने अब शेयर किया वीडियो, दिखा हथियारों का जखीरा, लड़की भी नजर आई

प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.