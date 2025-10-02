दशहरे पर राजा भैया का शस्त्र पूजन, 200+ हथियारों का जखीरा सजाकर पत्नी भानवी सिंह को दिया ‘जवाब’

राजा भैया हर वर्ष दशहरे पर अपने शस्त्रागार के हथियारों की पूजा करते हैं, जो क्षत्रिय राजपरंपरा का हिस्सा है। इस बार भी बेंती महल में आयोजित पूजा में हथियारों को विशेष रूप से सजाया गया। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में एक लंबी मेज पर हथियारों की पंक्तियां नजर आ रही हैं, जो पूजा के बाद जनता के लिए खोली गईं। राजा भैया के करीबी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने कहा, "सभी हथियार वैध लाइसेंस वाले हैं। जो देखना चाहे, दशहरे पर आ जाए।" यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जब क्षत्रिय शासक शत्रुओं पर विजय के लिए शस्त्रों की आराधना करते थे।