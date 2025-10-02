दशहरे पर राजा भैया का शस्त्र पूजन, 200+ हथियारों का जखीरा सजाकर पत्नी भानवी सिंह को दिया ‘जवाब’

प्रतापगढ़ : उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विजय दशमी के पावन अवसर पर अपने बेंती महल में शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई। इस बार पूजा में करीब 200 से अधिक देशी-विदेशी हथियारों को मेज पर सजाकर जनता के सामने प्रदर्शित किया गया, जो उनकी पत्नी भानवी सिंह के हालिया आरोपों का प्रत्यक्ष जवाब माना जा रहा है। वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें पिस्टल, रिवॉल्वर, 12 बोर बंदूक, राइफल और थर्टी कार्बाइन जैसे हथियारों की चमक साफ नजर आ रही है।
राजा भैया हर वर्ष दशहरे पर अपने शस्त्रागार के हथियारों की पूजा करते हैं, जो क्षत्रिय राजपरंपरा का हिस्सा है। इस बार भी बेंती महल में आयोजित पूजा में हथियारों को विशेष रूप से सजाया गया। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में एक लंबी मेज पर हथियारों की पंक्तियां नजर आ रही हैं, जो पूजा के बाद जनता के लिए खोली गईं। राजा भैया के करीबी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने कहा, "सभी हथियार वैध लाइसेंस वाले हैं। जो देखना चाहे, दशहरे पर आ जाए।" यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जब क्षत्रिय शासक शत्रुओं पर विजय के लिए शस्त्रों की आराधना करते थे।
यह पूजा भानवी सिंह के 18 सितंबर को जारी किए गए वीडियो का सीधा प्रतिक्रिया है, जिसमें उन्होंने राजा भैया पर अवैध हथियारों के जखीरे रखने का गंभीर आरोप लगाया। वीडियो में भानवी ने दावा किया कि उनके पति के पास ऐसे विदेशी हथियार हैं, जो 'मास डिस्ट्रक्शन' का खतरा पैदा कर सकते हैं और जन सुरक्षा व आंतरिक शांति के लिए खतरा हैं। उन्होंने हथियारों के साथ एक न्यूड लड़की की तस्वीर भी साझा की थी।
इससे पहले, 3 जून 2025 को भानवी ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में एक शिकायत पत्र सौंपा था, जिसमें राजा भैया पर अवैध हथियार जमा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए। PMO ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय को जांच के निर्देश दिए हैं। भानवी ने आगे कहा कि वे 10 साल से अलग रह रही हैं, फिर भी हथियारों की तस्वीरें कैसे आईं, यह सवाल उठाया।
राजा भैया के भाई और करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने सभी आरोपों को 'बेबुनियाद और एडिटेड' बताया। उन्होंने कहा कि भानवी द्वारा दिखाई गई हथियारों की तस्वीरें AI से बनी फेक हैं, क्योंकि वे दशकों से अलग हैं। 'राजा भैया का कोई नौकर भी बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रखता। दशहरे पर हम इनकी पूजा करते हैं—सभी लीगल शस्त्र हैं,' गोपाल जी ने यह बात जोर देकर कही।
राजा भैया और भानवी सिंह के बीच विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है, जो अब सोशल मीडिया और अदालती हलकों तक पहुंच चुका है। दोनों के दो बेटे—शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह—भी इस झगड़े में उलझे हुए हैं। राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने मां के समर्थन में बयान दिया, जिसमें पिता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
प्रतापगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग