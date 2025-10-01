Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

सावधान! नवाबों के शहर में बिल्ली पालना अब पड़ सकता है महंगा, नगर-निगम ने बनाए यह नियम

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब पालतू बिल्लियां पालना आसान नहीं। नगर निगम द्वारा नियम लागू किया गया। नगर निगम ने 27 सितंबर से पालतू बिल्लियों के पंजीकरण और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसका उद्देश्य शहर में पालतू जानवरों के नियमन, स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करना है।

2 min read

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 01, 2025

बिल्ली का फोटो, PC- Canva

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब पालतू बिल्लियां पालना आसान नहीं। नगर निगम द्वारा नियम लागू किया गया। अब पालतू बिल्लियां पालने वालों को सालाना का लाइंसेस पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, वरना उन्हें भारी जुर्माना देना होगा।

नगर निगम ने 27 सितंबर से पालतू बिल्लियों के पंजीकरण और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसका उद्देश्य शहर में पालतू जानवरों के नियमन, स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करना है। बिल्ली पालने वालों को सालाना 500 रुपये शुल्क देकर लाइसेंस प्राप्त करना होगा। निगम ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस पालन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि यह कदम पालतू पशु मालिकों को जिम्मेदार बनाने और पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। लाइसेंस में बिल्ली के टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज होगी। इससे अवैध ब्रीडिंग और पशु शोषण पर रोक लगेगी, साथ ही शहर में पालतू बिल्लियों की आबादी एवं देखभाल नियंत्रित रहेगी।

ब्रीडिंग सेंटरों पर कड़े नियम लागू

नगर निगम ने ब्रीडिंग सेंटरों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर चलाने वालों को 5000 रुपये का लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा, सभी सेंटरों को निगम द्वारा निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।

बिल्ली पालने वाले लोगों के लिए सावधानियां

बिल्ली पालते वक्त, उनके नियमित रूप से पंजे ट्रिम करें, बिल्लियों की स्वच्छता बनाएं रखने उनके कूड़ेदान को साफ रखे और पालतू जानवरों के बालों वाले फर्नीचर से निकलने वाले डैंडर (मृत त्वचा कोशिकाएं) को हटा दें।

पंजो को ट्रिम करें : बिल्ली के नाखून नुकीले होते है इस लिए वक्त रहते इनके नाखूनों को ट्रिम करते रहना चाहिए।
घर को "बिल्ली-रोधी" बनाएं : बिल्लियों को कुछ जगह से दूर रखने के लिए उपाय करना, चाहे वह घर के अंदर हो या बगीचे में. इसके लिए फर्नीचर के नीचे बिल्ली-रोधी कवर लगाना, खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाना, या तेज़ बदबू वाले पदार्थों का उपयोग करना जैसे तरीके शामिल हो सकते हैं।

रोजाना सफाई : आमतौर पर बिल्लीयों का स्वभाव चंचल होता है। इसलिए इनके कूड़ेदान को नियमित रूप से साफ करें और घर को बैक्टीरिया-मुक्त रखें।
स्वास्थ्य की कराएं जांच: बिल्ली के स्वस्थ होने पर उसके शरीर से गंध नहीं आनी चाहिए, अगर ऐसा हो तो तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं।

बिल्ली पर हर महीने लगभग औसत खर्च

भारत में एक बिल्ली पर हर महीने करीबन 500-2500 रूपए तक का खर्चा आता है जिसमें भोजन पर 300-1500 तक और पशु चिकित्सक पर 200-1000 रुपए तक और ज्यादा खर्चा भी हो सकता है।

ये भी पढ़ें

पहले दो लड़कों का गला रेता, फिर बेटियों को मार डाला… पत्नी संग खुद को कमरे में बंद किया और लगा ली आग
बहराइच

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 05:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सावधान! नवाबों के शहर में बिल्ली पालना अब पड़ सकता है महंगा, नगर-निगम ने बनाए यह नियम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के सिर में आई गंभीर चोटें, 48 घंटे बाद फिर होगा सीटी स्कैन : प्रोफेसर केके सिंह

लखनऊ

Lucknow Hajj Flight: लखनऊ से पहली हज फ्लाइट होगी महिला स्पेशल, गैर-महरम कैटेगरी की 63 महिलाएं होंगी शामिल

लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना होंगी गैर-महरम कैटेगरी की 63 महिलाएं (फोटो सोर्स : Whatsapp)
लखनऊ

UP ATS: हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड निकला मोहम्मद रजा

फतेहपुर के अंदौली गांव से जुड़ा, चार साल पहले छोड़ा घर, अब एटीएस की गिरफ्त में      (फोटो सोर्स :Whatsapp)
लखनऊ

UP Transport Diwali Gift: त्योहारों पर सस्ता होगा सफर, यूपी में एसी बस किराया 10% घटा

दशहरा-दीपावली पर प्रदेशवासियों को सरकार का तोहफा (फोटो सोर्स : Whatsapp )
लखनऊ

Festival Bonus: दीपावली से पहले प्रदेश के 8 लाख कर्मियों को मिलेगा बोनस, अधिकतम ₹7000

प्रदेश सरकार तैयार कर रही आदेश, 1000 करोड़ से ज्यादा का आएगा बोझ (फोटो सोर्स : Whatsapp )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.