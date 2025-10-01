Patrika LogoSwitch to English

बहराइच

पहले दो लड़कों का गला रेता, फिर बेटियों को मार डाला… पत्नी संग खुद को कमरे में बंद किया और लगा ली आग

बहराइच में एक घर में 6 शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा आपसी विवाद में शख्स ने पहले दो युवकों की हत्या की उसके बाद दो नाबालिग बेटियों की हत्या कर दी फिर कमरे में प

2 min read

बहराइच

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 01, 2025

Image generated by Chatgpt.

बहराइच : उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक किसान के घर से छह शव बरामद होने की वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। आशंका जताई जा रही है कि लहसुन की बुवाई को लेकर हुए झगड़े ने खूनी रंग ले लिया। आरोपी किसान विजय मौर्य ने पहले दो ग्रामीण लड़कों की हत्या की, फिर अपनी दो मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में पत्नी के साथ घर में खुद को बंद कर आग लगा ली।

आग की लपटों से मचा हड़कंप

घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है। जब घर से आग की लपटें उठने लगीं, तो आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े। चीख-पुकार मच गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तो किसी ने पुलिस को। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। धुएं के गुबार में छिपे शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने सभी लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। इधर, हंगामा शांत करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

लहसुन बुवाई को लेकर हुआ विवाद

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि विजय मौर्य ने लहसुन की बुवाई के लिए दो लड़कों को बुलाया था। काम के दौरान घर में कोई कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर विजय ने दोनों लड़कों का गला रेत दिया। फिर अपनी दो बेटियों को मार दिया। इसके बाद पत्नी को साथ लेकर कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और आग लगा ली। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया यह हत्या-सुसाइड का मामला लग रहा है।

'विजय ने भतीजे को बुलाया था, लेकिन… '

गांव के एक बुजुर्ग झींगुर ने बताया, 'सुबह विजय मेरे पास आया। बोला, लहसुन बुवाना है, भतीजे को भेज दो। लेकिन मेरा भतीजा साथ नहीं गया। उसके बाद विजय किसी बहाने से दो अन्य लड़कों को घर ले आया। अचानक धुआं दिखा, तो हम दौड़े। वहां पहुंचे तो घर जल रहा था। अंदर विजय ने परिवार समेत सब कुछ तबाह कर दिया।' यह कहते-कहते झींगुर की आंखें नम हो गईं।

