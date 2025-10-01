पहले दो लड़कों का गला रेता, फिर बेटियों को मार डाला… पत्नी संग खुद को कमरे में बंद किया और लगा ली आग

घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है। जब घर से आग की लपटें उठने लगीं, तो आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े। चीख-पुकार मच गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तो किसी ने पुलिस को। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। धुएं के गुबार में छिपे शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने सभी लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। इधर, हंगामा शांत करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।