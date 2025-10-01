पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल में हमले के बाद बेटी अंकिता की गुहार, हमारा भी परिवार है, और कितना अन्याय?

पत्नी महाराजी देवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने समाचारों में देखा कि मेरे पति पर हमला हुआ है, इसलिए हम यहां पहुंचे। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री समय दें और मेरे पति की जान को खतरे से बचाएं। जेल में हमें उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। जेल में कैंची और हथियार कैसे पहुंचे? किसने और क्यों यह हमला किया? हमारी मांग है कि मेरे पति को सुरक्षा दी जाए और उनकी जमानत कराई जाए। इस मामले की निष्पक्ष जांच हो।