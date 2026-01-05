KALYAN SINGH JAYNTI: उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ‘कल्याण’ करने वाला सबसे बड़ा ‘धुरंधर’

कल्याण सिंह के बारे में उनको याद करते हुए लोकसभा के पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने पत्रिका डॉट कॉम से बात करते हुए कहा कि देश में मंडल कमीशन लगने के बाद जिस तरीके से पिछड़े वर्ग में उत्साह आया, उसको लगा कि वे वर्ग भी सत्ता में प्रवेश कर सकता है, उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे अहम जाति यानी लोधी समजा के एकछत्र नेता थे। उनकी वजह से ही बीजेपी को यूपी में सत्ता में आने का मौका मिला। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने कई अहम काम किए, पर उनके कार्यकाल में जिस तरह बाबरी विध्वंस हुआ, वे पूरे देश को हमेशा याद रहेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो वादा किया था, वो वे निभा नहीं पाए। वे ऐसे पहले सीएम हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन की सजा दी थी। पर इससे अलग उनको रामजन्म भूमि निर्माण या रामलला के प्रति उनकी श्रद्धा का श्रेय भी जाता है।