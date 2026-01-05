‘GST अधिकारी के घर से करोड़ों मिलते हैं और सरकार…’, BJP समर्थकों से अखिलेश यादव की बड़ी अपील

इसके साथ ही उन्होंने अभ्युदय योजना में कथित फर्जीवाड़े को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि '69 में 48 फर्जी' का मामला सामने आना बताता है कि योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। यह केवल वसूली का मामला नहीं, बल्कि उन गरीब विद्यार्थियों-अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है जो इन फर्जी नामों के भरोसे पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने मांग की कि घोटाले की जांच इस दृष्टिकोण से भी हो कि कहीं यह PDA समाज के बच्चों के खिलाफ सुनियोजित साजिश तो नहीं, ताकि उन्हें दोयम दर्जे की कोचिंग में उलझाकर नौकरियों से वंचित रखा जाए।