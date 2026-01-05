5 जनवरी 2026,

सोमवार

लखनऊ

UP: पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर 3 साल की राहत, 32 हजार से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती में सभी वर्गों को मिलेगी छूट

3 Year Age Relaxation In Police Recruitment: पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर 3 साल की राहत दी गई है। 32 हजार से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती में सभी वर्गों को छूट मिलेगी।

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 05, 2026

up 3 year age relaxation in police recruitment all categories get exemption direct recruitment

UP: पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर 3 साल की राहत। फोटो सोर्स-AI

3 Year Age Relaxation In Police Recruitment: यूपी में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए CM योगी के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

Police Recruitment: सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु छूट

इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत कुल 32,679 पदों को भरे जाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसके मुताबिक आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह आयु छूट एक बार के लिए प्रदान की जाएगी।

सरकार ने यह निर्णय यूपी लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के आलोक में लिया है। यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुक्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।

युवाओं की समस्याओं को समझ रही सरकार

सरकार का यह कदम साफ संदेश देता है कि प्रदेश की सरकार युवाओं की वास्तविक समस्याओं को समझती है। साथ ही समाधान के लिए ठोस फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर देना, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराना और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना योगी सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है।

पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया बल देगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में युवाओं का भविष्य नीति निर्धारण के केंद्र में है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Jan 2026 05:18 pm

Published on:

05 Jan 2026 05:17 pm

