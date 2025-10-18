राजा भैया के ‘लग्जरी काफिले’ में शामिल हुई 2.69 करोड़ की लेक्सस LM350h कार, 2020 में खरीदी थी यूपी की पहली डिफेंडर

राजा भैया का वाहन संग्रह किसी अमीर शाही दरबार से कम नहीं। उनके पास पहले से रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (2023 में खरीदी, कीमत करीब 3 करोड़) और यूपी की पहली रेंज रोवर डिफेंडर (2020 में 2.5 करोड़ में ली गई) शामिल हैं। डिफेंडर में 2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पी300 इंजन है, जो पेट्रोल-डीजल दोनों ऑप्शन में आता है और ऑल-टेरेन क्षमता से लैस है—हाईवे से लेकर पहाड़ी रास्तों तक बेझिझक दौड़ सकती है। खरीद के वक्त यह यूपी में पहली ऐसी SUV थी, जो खूब सुर्खियां बटोर चुकी है।