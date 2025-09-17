तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौके पर ही मौत;VIDEO

हादसे का सीसीटीवी फुटेज बुधवार को सामने आया, जिसमें कार की तेज रफ्तार और हादसे की भयावहता साफ दिख रही है। वीडियो में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराती है, फिर पिकअप वाहन से भिड़ती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप की छत पर बैठा एक खलासी पांच फीट नीचे सड़क पर गिर पड़ा। हालांकि, उसे गंभीर चोट नहीं आई और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि कार दो युवकों के बिल्कुल करीब से गुजरी, जो बाल-बाल बच गए। हादसे के बाद धूल और धुएं का गुबार छा गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने हादसे के तुरंत बाद कार चालक को हिरासत में ले लिया। कार का एयरबैग खुलने के कारण चालक की जान बच गई।