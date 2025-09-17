Patrika LogoSwitch to English

तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौके पर ही मौत;VIDEO

प्रतापगढ़ के प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर मंगलवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

प्रतापगढ़

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 17, 2025

तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला, 3 गंभीर घायल।
तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला, 3 गंभीर घायल, PC-X

प्रतापगढ़ के प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर मंगलवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया। यह घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र के मीरगढ़वा चौराहे पर रात करीब 8:25 बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्विफ्ट डिजायर कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित हो गई। कार पहले डिवाइडर से टकराई, फिर सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप वाहन से जा भिड़ी। इसके बाद कार करीब पांच फीट हवा में उछली और 20 मीटर दूर एक दुकान में जा घुसी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

ठेले पर भुट्टा खा रहे थे 10 से 12 लोग

हादसे के समय चौराहे पर 10-12 लोग एक ठेले के पास भुट्टा खा रहे थे। तेज रफ्तार कार ने ठेले के पास खड़े छह लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। घायलों में कौशांबी के बुलाकीपुर निवासी मधु प्रकाश (30), मानिकपुर थाना क्षेत्र के झन्ने सरोज (45), यादव पट्टी अंगद का पुरवा निवासी अरुण यादव (32), शिल्पी (19), लखनऊ के चिनहट निवासी शक्ति मिश्रा (21) और बाराबंकी निवासी दिशा साहनी (20) शामिल थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार गूंज उठी।

स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कालाकांकर पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने मधु प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। झन्ने सरोज, अरुण यादव और शिल्पी की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रायबरेली एम्स रेफर किया गया। इलाज के दौरान बुधवार सुबह झन्ने सरोज और अरुण यादव ने भी दम तोड़ दिया। शिल्पी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जबकि शक्ति मिश्रा और दिशा साहनी का इलाज चल रहा है।

घटना का वीडियो आया सामने

हादसे का सीसीटीवी फुटेज बुधवार को सामने आया, जिसमें कार की तेज रफ्तार और हादसे की भयावहता साफ दिख रही है। वीडियो में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराती है, फिर पिकअप वाहन से भिड़ती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप की छत पर बैठा एक खलासी पांच फीट नीचे सड़क पर गिर पड़ा। हालांकि, उसे गंभीर चोट नहीं आई और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि कार दो युवकों के बिल्कुल करीब से गुजरी, जो बाल-बाल बच गए। हादसे के बाद धूल और धुएं का गुबार छा गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने हादसे के तुरंत बाद कार चालक को हिरासत में ले लिया। कार का एयरबैग खुलने के कारण चालक की जान बच गई।

Updated on:

17 Sept 2025 04:58 pm

Published on:

17 Sept 2025 04:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौके पर ही मौत;VIDEO

