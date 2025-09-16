यूपी के इस जिले में कब्जामुक्त करवाई गई 250 बीघा जमीन, कई प्रापर्टी अपार्टमेंट और इंकलेव ध्वस्त

अभियान का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने किया। बुलडोजर कार्रवाई के तहत झाझर स्थित ऐरोनेस्ट कॉलोनाइजर, ककोड़ स्थित श्री राधा गौरी एनक्लेव और रुद्र प्रॉपर्टीज जैसी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं, ताकि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या न हो।