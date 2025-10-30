अफसर को रिश्वत लेते पकड़ा, मेज पर पड़े थे 500-500 के नोट, कुर्सी से उठा ले गई टीम

प्रयागराज मुख्यालय को अधिकारी के घूस लेने की शिकायत लिखित में 3 दिन पहले मिली थी। टीम के सदस्यों ने अधिकारी विकास कुमार को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। गुरुवार दोपहर 1.30 बजे टीम ने अधिकारी को 14 हजार रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। शिकायर्ता ने टीम से बताया था कि अधिकारी ने घूस के तौर उससे 14 हजार रुपए मांगे थे औऱ कहा था कि फाइल तभी आगे बढ़ेगी जब आप यह पैसे लेकर के आएंगे।