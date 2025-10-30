अफसर को रिश्वत लेते पकड़ा, मेज पर पड़े थे 500-500 के नोट, कुर्सी से उठा ले गई टीम

Photo Enhance By AI
प्रतापगढ़ में मत्स्य पालन विकास अभिकरण अधिकारी को विजिलेंस की टीम ने 14 हजार रुपए घूस लेते दबोच लिया। विजिलेंस की टीम प्रयागराज से प्रतापगढ़ आई थी। रंगेहाथों पकड़े जाने पर टीम ने अधिकारी को साथ चलने के लिए कहा। तो वह आनाकानी करने लगा, इस पर टीम के सदस्यों ने उन्हें टांग कर उठाया और घसीटते हुए, बाहर लेकर गए।
मत्स्य पालन विकास अभिकरण अधिकारी को जब टीम पकड़ने गई तो उनकी टेबल पर 500-500 के नोट रखे हुए थे। विजिलेंस टीम जब कार्यालय के अंदर घुसी तो फोन पर किसा से बात कर रहे थे। टीम को देखते ही वह सकपका गए।
प्रयागराज मुख्यालय को अधिकारी के घूस लेने की शिकायत लिखित में 3 दिन पहले मिली थी। टीम के सदस्यों ने अधिकारी विकास कुमार को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। गुरुवार दोपहर 1.30 बजे टीम ने अधिकारी को 14 हजार रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। शिकायर्ता ने टीम से बताया था कि अधिकारी ने घूस के तौर उससे 14 हजार रुपए मांगे थे औऱ कहा था कि फाइल तभी आगे बढ़ेगी जब आप यह पैसे लेकर के आएंगे।
विकास भवन स्थित मत्स्य पालन विभाग कार्यालय में प्रयागराज से विजिलेंस की टीम सादी वर्दी में दोपहर एक बजे पहुंची थी। टीम शिकायतकर्ता के साथ आई थी। कार्यालय में मत्स्य पालन विकास अभिकरण अधिकारी विकास कुमार ने जैसे ही शिकायतकर्ता से पैसे लिए। टीम भी कार्यालय में घुस गई।
मत्स्य पालन विकास अभिकरण अधिकारी विकास कुमार तीन साल से प्रतापगढ़ में तैनात थे। उनके खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायतें पहले से ही विजिलेंस टीम को मिल रही थीं। सत्यापन के बाद टीम ने यह जाल बिछाया।
