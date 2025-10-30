शादी के जाल में फंसा दूल्हा! लुटेरी दुल्हन ने ऐंठे लाखों, झूठे केस में फंसाने की भी दी धमकी, जानें पूरा मामला

Looteri bride arrested in Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा महिला ने अपने कथित भाई, मां और मौसी के साथ मिलकर एक युवक को ठगी का शिकार बना डाला। मामला इतना सुनियोजित था कि आरोपी महिला ने पहले मुंह दिखाई और गोद भराई जैसी रस्में पूरी कीं ताकि पीड़ित को शक न हो। इन रस्मों के बहाने उन्होंने दूल्हे पक्ष से करीब 1 लाख 77 हजार 450 रुपये वसूल लिए। बाद में जब युवक ने शादी आगे बढ़ाने की बात की, तो दुल्हन और उसका गिरोह अचानक गायब हो गया।