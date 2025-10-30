शादी के जाल में फंसा दूल्हा! लुटेरी दुल्हन ने ऐंठे लाखों, झूठे केस में फंसाने की भी दी धमकी, जानें पूरा मामला

लुटेरी दुल्हन ने ऐंठे लाखों | AI Generated Image
Looteri bride arrested in Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा महिला ने अपने कथित भाई, मां और मौसी के साथ मिलकर एक युवक को ठगी का शिकार बना डाला। मामला इतना सुनियोजित था कि आरोपी महिला ने पहले मुंह दिखाई और गोद भराई जैसी रस्में पूरी कीं ताकि पीड़ित को शक न हो। इन रस्मों के बहाने उन्होंने दूल्हे पक्ष से करीब 1 लाख 77 हजार 450 रुपये वसूल लिए। बाद में जब युवक ने शादी आगे बढ़ाने की बात की, तो दुल्हन और उसका गिरोह अचानक गायब हो गया।
पटवाई थाना क्षेत्र के पीड़ित युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी नितिन उर्फ अनिकेत, उसकी मां, मौसी और कथित दुल्हन शिवान्या ने उसके भाई विकास से शादी का झांसा देकर रकम ऐंठी।
पीड़ित के मुताबिक, 19 अगस्त 2025 को अंबेडकर पार्क, थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में लड़की को दिखाने की रस्म अदा की गई। इसके बाद शादी तय होने का बहाना बनाकर एक-एक कर गोद भराई, शादी खर्च और अन्य रीति-रिवाजों के नाम पर बड़ी रकम वसूल की गई।
जब युवक ने रकम वापस मांगने की हिम्मत की, तो आरोपी नितिन उर्फ अनिकेत ने उसे धमकाया कि वह उसे अपनी बहन से दुष्कर्म के झूठे केस में फंसा देगा। पीड़ित ने यह धमकी मिलने के बाद तुरंत थाना पटवाई में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए तकनीकी निगरानी शुरू की और आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की।
पुलिस टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली-बरेली हाईवे बाईपास से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में नितिन उर्फ अनिकेत पुत्र धर्मपाल और सुहानी उर्फ शिवान्या शामिल हैं।
जांच में पता चला कि शिवान्या पहले से ही किशन गुप्ता निवासी ग्राम सुनवर, थाना चंदौसी (संभल) की पत्नी है। दोनों आरोपी किसी अन्य ठगी के इरादे से भागने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा।
