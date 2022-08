कुंडा विधायक राजा भइया उर्फ रघुराज प्रताप के पिता उदय प्रताप सिंह धरने पर बैठे, CM Yogi से जानिए क्या है मांग

UP News: कुंडा विधायक राजा भइया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह के पिता उदय प्रताप धरने पर बैठे हैं। अपनी मांग को लेकर सीएम योगी को ट्वीट भी किया है।

प्रतापगढ़ कुंडा के विधायक राजा भइया उर्फ रघुराज प्रताप के पिता घरने पर बैठे हैं। इतना ही नहीं बल्कि सीएम योगी को ट्वीटकर अपनी डिमांड भी रखी है। दरअसल, शेखपुर आशिक में मोहर्रम गेट का मामला सामने आया है। इस मामले में कई नेताओं द्वारा विरोध जताया जा रहा है। इसी को लेकर राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह (Uday Pratap Singh) धरने पर बैठ गए हैं। उदय प्रताप ने अपने समर्थकों के साथ बुधवार को धरना शुरू किया। कुंडा के शेखपुर आशिक में मोहर्रम (Muharram) का गेट हटाए जाने की मांग को लेकर उदय प्रताप विरोध जता रहे हैं।

Uday Pratap Singh, father of Kunda MLA Raja Bhaiya doing Protest to Remove Muharram Gate