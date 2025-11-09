गांजा तस्कर के ठिकाने से बरामद हुए 2 करोड़; झोले-बोरों में इतना कैश देखकर थक गई पुलिस, गिनने को मंगानी पड़ी मशीनें

गांजा तस्कर के ठिकाने से बरामद हुए 2 करोड़ | AI Generated Image
Ganja smuggler 2 crore cash recovery pratapgarh: प्रतापगढ़ में शनिवार सुबह पुलिस की संयुक्त टीम ने कुख्यात गांजा तस्कर राजेश मिश्रा के घर छापा मारा तो पूरा घर 100, 50 और 20 के नोटों से भरा मिला। पुलिसकर्मियों ने काउंटिंग शुरू की, लेकिन कुछ ही देर में नोटों की संख्या इतनी अधिक थी कि कई महिला पुलिसकर्मी पसीना पोंछती नजर आईं। लगातार गिनती से थकान बढ़ी तो टीम ने तुरंत चार नोट गिनने की मशीनें मंगवाईं और पूरी रकम का हिसाब पूरा किया।
करीब 24 घंटे चली तलाशी में पुलिस ने घर के तीन अलग-अलग कमरों में अलमारी, लोहे के बक्से, प्लास्टिक के डिब्बों और बेड के अंदर छिपाए नोट बरामद किए। पुलिस को इस ठिकाने से 6 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक भी मिली। बाजार मूल्य के अनुसार, गांजे की कीमत 3,03,750 रुपए, जबकि स्मैक लगभग 11.54 लाख रुपए की बताई जा रही है।
गैंगस्टर राजेश मिश्रा इस समय जेल में बंद है, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि वह अंदर से ही पत्नी रीना मिश्रा के जरिए पूरे इलाके में नशे का व्यापार चला रहा था। रीना गांव और आसपास के क्षेत्रों में आसानी से नेटवर्क फैलाती रही। पुलिस को शक है कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और बड़े पैमाने पर सप्लाई कर रहा था।
छापेमारी के दौरान जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो मुख्य आरोपी की पत्नी रीना मिश्रा ने कमरे का दरवाजा बंद कर टीम को रोकने की कोशिश भी की। लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत काबू कर लिया। रीना पहले भी जेल जा चुकी है और अभी सिर्फ 15 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आई थी। पुलिस ने रीना के साथ उसके बेटे विनायक मिश्रा, बेटी कोमल मिश्रा और दो भतीजे यश और अजीत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NDPS एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि गिरोह की अवैध चल-अचल संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 3 करोड़ 6 लाख 26 हजार 895 रुपए आंकी गई है।
बड़ी खबरेंView All
प्रतापगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग