गांजा तस्कर के ठिकाने से बरामद हुए 2 करोड़; झोले-बोरों में इतना कैश देखकर थक गई पुलिस, गिनने को मंगानी पड़ी मशीनें

Ganja smuggler 2 crore cash recovery pratapgarh: प्रतापगढ़ में शनिवार सुबह पुलिस की संयुक्त टीम ने कुख्यात गांजा तस्कर राजेश मिश्रा के घर छापा मारा तो पूरा घर 100, 50 और 20 के नोटों से भरा मिला। पुलिसकर्मियों ने काउंटिंग शुरू की, लेकिन कुछ ही देर में नोटों की संख्या इतनी अधिक थी कि कई महिला पुलिसकर्मी पसीना पोंछती नजर आईं। लगातार गिनती से थकान बढ़ी तो टीम ने तुरंत चार नोट गिनने की मशीनें मंगवाईं और पूरी रकम का हिसाब पूरा किया।