वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर बड़ा हादसा, अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी में ट्रक की टक्कर

यह घटना लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर गांव के पास हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक सर्विस लेन से गलत दिशा में आ रहा था, तभी उसने श्रद्धालुओं की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।