वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर बड़ा हादसा, अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी में ट्रक की टक्कर

Road accident (Representational Photo)
काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद श्रद्धालु अयोध्या में श्रीराम मंदिर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में जौनपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। गुरुवार सुबह वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी पूरी तरह टूट गई और उसमें सवार श्रद्धालु चीखने-चिल्लाने लगे।
यह घटना लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर गांव के पास हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक सर्विस लेन से गलत दिशा में आ रहा था, तभी उसने श्रद्धालुओं की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
घटना की खबर मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। बाकी नौ घायलों की हालत अब स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग