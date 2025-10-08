घर पर बैठकर होमवर्क कर रहा था बच्चा तभी अचानक हुआ कुछ ऐसा कि सन्न रह गया पूरा परिवार

फैज़ की मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मां परवीन बानो बार-बार बेहोश हो रही थीं और फूट-फूटकर रो रही थीं। वह बार-बार कहती रहीं थीं कि “वही मेरा जीने का सहारा था, अब मैं किसके लिए जिऊंगी।” बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुकी मां को देखकर गांव के लोगों की आंखें भी भर आईं। गांव में शोक का माहौल है। लोग परवीन बानो के घर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन उनका दुख शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इकलौते बेटे की मौत ने मां की पूरी दुनिया उजाड़ दी है।