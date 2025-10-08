घर पर बैठकर होमवर्क कर रहा था बच्चा तभी अचानक हुआ कुछ ऐसा कि सन्न रह गया पूरा परिवार

इकलौते बेटे को खोकर मां का रो-रोकर बुरा हाल
प्रयागराज के नरई गांव में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर में घुसे जहरीले सांप के डंसने से सात साल के मासूम मोहम्मद फैज की मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है, जबकि बेटे की मौत के बाद उसकी मां परवीन बानो का रो-रोकर बुरा हाल है।
जानकारी के मुताबिक, नरई गांव की परवीन बानो अपने पिता स्वर्गीय मोहम्मद शरीफ के घर में अपने इकलौते बेटे फैज के साथ रहती थीं। फैज गांव के ही परिषदीय विद्यालय में कक्षा दो का होनहार छात्र था। मंगलवार की शाम वह घर के अंदर तख्त पर खड़ा होकर अपना गृहकार्य कर रहा था। तभी अचानक कमरे में एक जहरीला सांप घुस आया और उसने फैज़ को डंस लिया।
कुछ देर तक किसी को इस घटना का पता नहीं चला। जब परिजनों ने देखा कि फैज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है, तो वे घबरा गए। तुरंत उसे प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन देर रात फैज़ ने दम तोड़ दिया।
फैज़ की मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मां परवीन बानो बार-बार बेहोश हो रही थीं और फूट-फूटकर रो रही थीं। वह बार-बार कहती रहीं थीं कि “वही मेरा जीने का सहारा था, अब मैं किसके लिए जिऊंगी।” बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुकी मां को देखकर गांव के लोगों की आंखें भी भर आईं। गांव में शोक का माहौल है। लोग परवीन बानो के घर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन उनका दुख शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इकलौते बेटे की मौत ने मां की पूरी दुनिया उजाड़ दी है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग