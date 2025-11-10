कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर चलती कंटेनर में लगी भीषण आग, चार कारें जलकर खाक

Papondh Police Station Incharge Brijendra Mishra saved a mother and son from a fire (Demo Pic)
कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। गुरुग्राम जा रहा एक कंटेनर, जिसमें चार कारें लदी थीं, अचानक आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते कंटेनर के अंदर मौजूद सभी चार कारें धू-धू कर जल गईं। हादसे की सूचना मिलते ही फतेहपुर और बिंदकी से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने तुरंत दोनों लेन का यातायात रोककर राहत और बचाव कार्य शुरू किया।
फैक्ट्री से पानी की पाइप लाइन खींचकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कंटेनर और कारें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थीं। अनुमान लगाया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपये का नुकसान हो गया।
जानकारी के अनुसार, यह कंटेनर सुप्रीम ऑटो कैरियर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कोलकाता से निकला था। इसमें दो इलेक्ट्रिक और दो पेट्रोल कारें लदी थीं, जिन्हें गुरुग्राम पहुंचाया जाना था। कंटेनर चालक रंजीत सिंह, जो पंजाब के अमृतसर जिले के रमदास थाना क्षेत्र के हेलर गांव का रहने वाला है, ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब साढ़े चार बजे जब वह पैनम फैक्ट्री के पास पहुंचा, तो अचानक केबिन में जलने की गंध आई। उसने तुरंत कंटेनर को हाईवे के किनारे रोक दिया। जैसे ही उसने पीछे जाकर गेट खोला, अंदर से आग की लपटें निकलने लगीं। वह तुरंत पीछे हटा और पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में आग इतनी भयानक हो गई कि दूर-दूर तक काला धुआं छा गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई।
थाना प्रभारी रमाशंकर सरोज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री कर्मचारियों की मदद से आग बुझाने में जुट गए। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस का कहना है कि आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक कार में शॉर्ट सर्किट हो सकती है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन चारों कारें पूरी तरह जलकर नष्ट हो गईं।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग