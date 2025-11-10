कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर चलती कंटेनर में लगी भीषण आग, चार कारें जलकर खाक

जानकारी के अनुसार, यह कंटेनर सुप्रीम ऑटो कैरियर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कोलकाता से निकला था। इसमें दो इलेक्ट्रिक और दो पेट्रोल कारें लदी थीं, जिन्हें गुरुग्राम पहुंचाया जाना था। कंटेनर चालक रंजीत सिंह, जो पंजाब के अमृतसर जिले के रमदास थाना क्षेत्र के हेलर गांव का रहने वाला है, ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब साढ़े चार बजे जब वह पैनम फैक्ट्री के पास पहुंचा, तो अचानक केबिन में जलने की गंध आई। उसने तुरंत कंटेनर को हाईवे के किनारे रोक दिया। जैसे ही उसने पीछे जाकर गेट खोला, अंदर से आग की लपटें निकलने लगीं। वह तुरंत पीछे हटा और पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में आग इतनी भयानक हो गई कि दूर-दूर तक काला धुआं छा गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई।