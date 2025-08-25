Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

जन्मदिन पार्टी में युवक पर तमंचे की बट से हमला,आरोपी बोला- मैं दारोगा का बेटा हूं

प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में शनिवार रात एक युवक पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। युवक अपने दोस्त का जन्मदिन मनाकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे रोककर गाली-गलौज की गई और तमंचे की बट से सिर पर वार किया गया।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 25, 2025

File photo

प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में शनिवार रात एक युवक पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। युवक अपने दोस्त का जन्मदिन मनाकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे रोककर गाली-गलौज की गई और तमंचे की बट से सिर पर वार किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित युवक, पुराना कटरा निवासी आर्यन चतुर्वेदी ने थाने में तहरीर देकर अभिषेक सोनकर, अंजनी शर्मा और उनके कुछ अज्ञात साथियों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। आर्यन का आरोप है कि जब उसने हमलावरों का विरोध किया, तो उन्होंने तमंचा उसकी कनपटी पर सटा दिया और फिर बट से सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा।

"मैं दारोगा का बेटा हूं"

आर्यन ने बताया कि हमले के दौरान एक आरोपी ने खुद को दारोगा का बेटा बताया और धमकी दी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने चेतावनी दी कि अगर अगली बार सामने आए तो जान से मार दिया जाएगा। इस बीच शोर-शराबा सुनकर मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। भीड़ देखकर हमलावर मौके से भाग निकले।

पूरे इलाके में दहशत का माहौल

घटना के बाद घायल आर्यन ने थाने पहुंचकर पूरी जानकारी दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था की स्थिति कब सुधरेगी, क्योंकि आम लोगों पर इस तरह के खुलेआम हमले चिंता पैदा कर रहे हैं।

Updated on:

25 Aug 2025 06:18 pm

Published on:

25 Aug 2025 06:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / जन्मदिन पार्टी में युवक पर तमंचे की बट से हमला,आरोपी बोला- मैं दारोगा का बेटा हूं

