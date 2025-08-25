जन्मदिन पार्टी में युवक पर तमंचे की बट से हमला,आरोपी बोला- मैं दारोगा का बेटा हूं

प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में शनिवार रात एक युवक पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। युवक अपने दोस्त का जन्मदिन मनाकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे रोककर गाली-गलौज की गई और तमंचे की बट से सिर पर वार किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित युवक, पुराना कटरा निवासी आर्यन चतुर्वेदी ने थाने में तहरीर देकर अभिषेक सोनकर, अंजनी शर्मा और उनके कुछ अज्ञात साथियों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। आर्यन का आरोप है कि जब उसने हमलावरों का विरोध किया, तो उन्होंने तमंचा उसकी कनपटी पर सटा दिया और फिर बट से सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा।