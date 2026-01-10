Magh Mela 2026: रामानंदाचार्य जयंती पर CM Yogi का हमला, बांग्लादेश मुद्दे पर चुप्पी साधने वालों पर निशाना

Magh Mela Ramanandacharya Jayanti: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को माघ मेले के दौरान आयोजित श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के 726वें प्राकट्य महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश की वर्तमान सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर बेबाकी से अपने विचार रखे। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वालों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्षता का ठेकेदार बताते हैं, उनके मुंह पर आज फेविकोल और टेप चिपक गया है। खासतौर पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर उनकी चुप्पी गंभीर चिंता का विषय है।