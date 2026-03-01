कोल्ड स्टोरेज हादसे में कार्रवाई तेज, पूर्व मंत्री का ड्राइवर गिरफ्तार, तीन आरोपी अब भी फरार

जांच में सामने आया है कि कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। मुनाफा कमाने के लिए तय क्षमता से ज्यादा सामान और गैस भरी गई थी। यही वजह रही कि गैस रिसाव के बाद बड़ा हादसा हुआ। इससे पहले पुलिस ने पूर्व मंत्री अंसार अहमद, उनके बेटे और भतीजे को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी आरोपियों पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है।