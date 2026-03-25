यौन शोषण मामले में कोर्ट का अहम फैसला, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

Shankaracharya Bail HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। बुधवार को सुनाए गए इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।