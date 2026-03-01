26 से 30 मार्च के बीच दो पश्चिमी विक्षोभ होंगे सक्रिय, गरजेंगे बादल, पड़ेंगे ओले… पूरे इलाके में बिगड़ेगा मौसम

अगर दिनवार बात करें तो 26 मार्च को बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। 27 मार्च को मौसम और सक्रिय होगा, तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं। 28 मार्च को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी जारी रह सकती है। वहीं 29 और 30 मार्च को मौसम का असर सबसे ज्यादा रहेगा, इन दिनों तेज बारिश, गरज-चमक और कहीं-कहीं ओले गिरने की संभावना है। 31 मार्च तक मौसम इसी तरह अस्थिर बना रहेगा। मौसम में यह बदलाव उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सक्रिय सिस्टम और बर्फबारी के कारण हो रहा है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाएं इसका असर बढ़ा रही हैं।