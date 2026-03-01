प्रयागराज में बड़ा हादसा: होटल के बेसमेंट की खुदाई के दौरान गिरा बगल का गोदाम, मजदूर की मौत

प्रयागराज : संगम नगरी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत साउथ मलाका इलाके में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक निर्माणाधीन होटल के बेसमेंट की खुदाई के दौरान बगल में स्थित एक जर्जर गोदाम अचानक भरभरा कर गिर गया। इस मलबे की चपेट में आने से वहां काम कर रहे दो मजदूर दब गए, जिनमें से एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई।