कोल्ड स्टोरेज में धमाके से 4 की मौत, 20 लोगों के दबे होने की आशंका, 1 KM तक फैली अमोनिया की दुर्गंध

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मलबे की विशालता को देखते हुए तत्काल SDRF और NDRF की टीमों को तलब किया गया। वर्तमान में 4 जेसीबी मशीनों की मदद से कंक्रीट और लोहे के गाडरों को हटाने का काम किया जा रहा है। मलबे से रह-रहकर उठ रही अमोनिया की तीखी गंध रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डाल रही है, जिसके चलते बचावकर्मी मास्क पहनकर अंदर दाखिल हो रहे हैं।