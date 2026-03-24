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प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसा में बड़ी कार्रवाई, पूर्व मंत्री अंसार अहमद समेत 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ FIR

प्रयागराज में आदर्श कोल्ड स्टोरेज की इमारत ढहने से बड़ा हादसा हुआ। धमाके के बाद अमोनिया गैस रिसाव से दहशत फैल गई।

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प्रयागराज

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Anuj Singh

Mar 24, 2026

कोल्ड स्टोरेज की इमारत ढहने से बड़ा हादसा

कोल्ड स्टोरेज की इमारत ढहने से बड़ा हादसा

Prayagraj Cold Storage Accident: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सोमवार 23 मार्च 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। फाफामऊ जोन के चंदापुर गांव में स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज की एक इमारत अचानक ढह गई। हादसे से पहले तेज धमाका हुआ, जिसके बाद अमोनिया गैस का रिसाव भी शुरू हो गया।कोल्ड स्टोरेज की छत और दीवारें भरभरा कर गिर पड़ीं। उस समय वहां मजदूर काम कर रहे थे। मलबे में कई लोग दब गए। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें लगीं। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया गया। हादसे की वजह से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। अमोनिया गैस की बदबू एक किलोमीटर तक फैल गई, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई।

मौत और घायल

इस हादसे में अब तक 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। मृतकों में पिलत चौधरी, मशींदर, ज्योतिष और जगदीश शामिल हैं। 12 से 14 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज प्रयागराज के एसआरएन और बेली अस्पताल में चल रहा है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई मजदूर मलबे में फंसे थे, जिन्हें निकालने का काम जारी रहा। लंच टाइम होने की वजह से कुछ मजदूर बच गए, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने मौतों की पुष्टि की है। बचाव कार्य अभी भी चल रहा है और लापता लोगों की तलाश जारी है।

एफआईआर और नामजद आरोपी

हादसे को लेकर फाफामऊ थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें 7 नामजद और 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

  • यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता अंसार अहमद (जिन्हें पहलवान भी कहा जाता है)
  • पूर्व मंत्री के बेटे
  • मैनेजर उस्मान
  • मोहम्मद असलम बाबा
  • अलावदीन
  • जावेद
  • मोहम्मद इरफान

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की हत्या की धारा समेत कुल 6 संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कोल्ड स्टोरेज की इमारत जर्जर थी या नहीं, लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था ठीक थी या नहीं। लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुआवजा और सरकार की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष वर्मा ने भी कहा कि प्रशासन घायलों का पूरा ध्यान रख रहा है। कोल्ड स्टोरेज सपा नेता अंसार अहमद के स्वामित्व में बताया जा रहा है। हादसे की पूरी जांच हो रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

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Published on:

24 Mar 2026 09:09 am

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