प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसा में बड़ी कार्रवाई, पूर्व मंत्री अंसार अहमद समेत 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ FIR

Prayagraj Cold Storage Accident: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सोमवार 23 मार्च 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। फाफामऊ जोन के चंदापुर गांव में स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज की एक इमारत अचानक ढह गई। हादसे से पहले तेज धमाका हुआ, जिसके बाद अमोनिया गैस का रिसाव भी शुरू हो गया।कोल्ड स्टोरेज की छत और दीवारें भरभरा कर गिर पड़ीं। उस समय वहां मजदूर काम कर रहे थे। मलबे में कई लोग दब गए। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें लगीं। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया गया। हादसे की वजह से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। अमोनिया गैस की बदबू एक किलोमीटर तक फैल गई, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई।