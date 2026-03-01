आज आंधी-बारिश का कहर, तूफानी हवाएं करेंगी परेशान, इस तारीख से फिर लौटेगी बारिश और बढ़ेगी ठंड

लेकिन 26 मार्च से मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल छाने लगेंगे। इसके बाद 27 मार्च को इसका असर पूर्वी यूपी में भी दिखाई देगा। 28 और 29 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी और गरज-चमक के आसार हैं। इस दौरान आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और मौसम थोड़ा ठंडा महसूस हो सकता है।