प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसा, पूर्व मंत्री अंसार समेत 3 गिरफ्तार, उद्यान अधिकारी सस्पेंड

आरोप है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए तय क्षमता से ज्यादा सामान और गैस भरी गई थी, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। वहां काम करने वाले मजदूरों को भी कोई खास ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। इस बीच, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई की तैयारी है।