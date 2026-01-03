गर्लफ्रेंड की 1 बात मान महाकुंभ में स्टार बना जौनपुर का लाल, अब माघ मेले में करेगा यह काम

Magh Mela 2026: 'दातून बॉय' के नाम से मशहूर आकाश यादव फिर सुर्खियों में हैं। महाकुंभ 2025 में नीम की दातून बेचकर वे रातों-रात वायरल होने वाले आकाश यादव फिर से माघ मेले में पहुंचे हैं। महाकुंभ 2025 के उनकी सादगी, मेहनत और बोलने का अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि वे सोशल मीडिया स्टार बन गए। आकाश जौनपुर के रहने वाले हैं। घर पर बेरोजगार बैठे थे। पिता मुंबई में मजदूरी करते हैं। तभी उनकी गर्लफ्रेंड ने सलाह दी कि महाकुंभ में बिजनेस करो। आकाश ने कहा, पैसे कहां से आएंगे? गर्लफ्रेंड बोलीं- नीम की दातून बेचो, इसमें कोई खर्च नहीं। बस पेड़ से तोड़ो और बेचो।