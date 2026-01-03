गर्लफ्रेंड की 1 बात मान महाकुंभ में स्टार बना जौनपुर का लाल, अब माघ मेले में करेगा यह काम

दातून बेचने वाला आकाश यादव फिर माघ मेले में छाया Source- X
Magh Mela 2026: 'दातून बॉय' के नाम से मशहूर आकाश यादव फिर सुर्खियों में हैं। महाकुंभ 2025 में नीम की दातून बेचकर वे रातों-रात वायरल होने वाले आकाश यादव फिर से माघ मेले में पहुंचे हैं। महाकुंभ 2025 के उनकी सादगी, मेहनत और बोलने का अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि वे सोशल मीडिया स्टार बन गए। आकाश जौनपुर के रहने वाले हैं। घर पर बेरोजगार बैठे थे। पिता मुंबई में मजदूरी करते हैं। तभी उनकी गर्लफ्रेंड ने सलाह दी कि महाकुंभ में बिजनेस करो। आकाश ने कहा, पैसे कहां से आएंगे? गर्लफ्रेंड बोलीं- नीम की दातून बेचो, इसमें कोई खर्च नहीं। बस पेड़ से तोड़ो और बेचो।
गर्लफ्रेंड की बातों को मानते हुए आकाश ने यही किया। महाकुंभ में दातून बेचते हुए पहली रात में 12-13 हजार रुपये कमा लिए। कुछ दिनों में रोज 35-40 हजार तक कमाई होने लगी। पूरे मेले में करीब डेढ़ लाख रुपये कमाए। इसी पैसे से नया फोन खरीदा, गर्लफ्रेंड को कपड़े और मां को साड़ी दिलाई। उनकी वीडियो वायरल हुईं। सोनी टीवी के डांस शो में बुलाया गया। वहां मिथुन चक्रवर्ती और मलाइका अरोड़ा जैसे जजों से मिले। अपनी सरल भाषा से सबको प्रभावित किया। अब फेसबुक पर उनके करीब 1.97 लाख और इंस्टाग्राम पर 1.42 लाख फॉलोअर्स हैं।
अब साल 2026 का माघ मेला शुरू हो चुका है। आकाश फिर प्रयागराज पहुंच गए हैं।आकाश दिल्ली से थार से माघ मेले में पहुंचे हैं।वो अपने चार दोस्तों के साथ हैं। रास्ते की रील सोशल मीडिया पर डाली, कैप्शन लिखा- दिल्ली टू प्रयागराज। बैकग्राउंड में महाकुंभ का गाना। प्रयागराज पहुंचते ही पुलिसवालों के साथ वीडियो बनाया। संगम पर पहुंचकर कहा- "मैं गंगा मैया की शरण में आया हूं। पूरा जीवन गंगा मैया को त्याग दूंगा। उन्होंने मुझे बिना मांगे बहुत कुछ दिया है।"
आकाश ने घोषणा की कि माघ मेले में दातून का कैंप लगाएंगे। सभी लोग आकर दातून ले सकते हैं। उनकी यह भक्ति और उत्साह देखकर लोग फिर उन्हें पसंद कर रहे हैं। वहीं आज से माघ मेला शुरू हो चुका है, जिसमें भाग लेने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
